Les Musicales dans les Vignes Venelles, 18 septembre 2022, Venelles.

Les Musicales dans les Vignes Domaine de Violaine 2 bis rue Pierre Moulis Venelles

2022-09-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-18 22:00:00 22:00:00 Domaine de Violaine 2 bis rue Pierre Moulis

Venelles Bouches-du-Rhône

25 Dans le cadre sublime du Domaine de Violaine à Venelles venez passer une soirée oenomusicale d’exception :



le Choeur Gospel Var vous enchantera avec leurs voix chaudes et puissantes dans un concert retraçant musicalement l’évolution des négrospirituals vers le gospel song, rencontres de joies et de souffrance.

Bercée depuis son enfance par la musique noire américaine, la chanteuse de jazz et blues Suzanne Wognin dirige ce choeur de 25 choristes qui vous envoutera avec sa vitalité communicative. Au piano l’excellent Stéphane BERNARD.



19H dégustation des vins du domaine



Foodtruck Tonton Burger Provence sur place



20H30 concert durée 1H15



Parking – Accès PMR

Gospel au Domaine de Violaine.

