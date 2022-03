Les Musicales dans les Vignes Venelles, 12 août 2022, Venelles.

Les Musicales dans les Vignes Rue de la Gare Domaine de Violaine Venelles

2022-08-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-12 22:00:00 22:00:00 Rue de la Gare Domaine de Violaine

Venelles Bouches-du-Rhône

35 Dans le cadre idyllique du Domaine de Violaine à Venelles, venez passer une soirée d’exception lors d’un concert romantique par le célèbre Flûtiste Frédéric Chatoux accompagné de la pianiste virtuose Lutxi Nesprias.



“Frédéric Chatoux conduit à un rare degré d’enchantement” Flûte traversiaire



“Délectable moment de musique avec la magnifique sensibilité de Frédérique Chatoux” Opéra magazine



Frédérique communique remarquablement avec le public, la séduction est totale. Non seulement son jeu est sensible et pur, mais en plus, il conte l’histoire de la musique avec un charme indéfinissable.



Il vous enchantera avec



– Mozart : Sonate en mi mineur kv 304

– Verdi : Fantaisie Rigoletto

– Fauré : mélodie ” Automne”

– Bartok : Danses Roumaines

– De Falla : Vie brève

– Poulenc : Sonate (ou Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy)

– Bizet : Fantaisie Carmen



19H dégustation des vins du domaine



Deux foodtrucks sur place pour vous régaler



Tonton Burger et ses délicieux burgers frites maison



Chez Mathias et ses empanadas argentines



20H30 concert durée 1H15



Accès PMR – Parking

Carmen au Domaine de Violaine

Dans le cadre idyllique du Domaine de Violaine à Venelles, venez passer une soirée d’exception lors d’un concert romantique par le célèbre Flûtiste Frédéric Chatoux accompagné de la pianiste virtuose Lutxi Nesprias.



“Frédéric Chatoux conduit à un rare degré d’enchantement” Flûte traversiaire



“Délectable moment de musique avec la magnifique sensibilité de Frédérique Chatoux” Opéra magazine



Frédérique communique remarquablement avec le public, la séduction est totale. Non seulement son jeu est sensible et pur, mais en plus, il conte l’histoire de la musique avec un charme indéfinissable.



Il vous enchantera avec



– Mozart : Sonate en mi mineur kv 304

– Verdi : Fantaisie Rigoletto

– Fauré : mélodie ” Automne”

– Bartok : Danses Roumaines

– De Falla : Vie brève

– Poulenc : Sonate (ou Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy)

– Bizet : Fantaisie Carmen



19H dégustation des vins du domaine



Deux foodtrucks sur place pour vous régaler



Tonton Burger et ses délicieux burgers frites maison



Chez Mathias et ses empanadas argentines



20H30 concert durée 1H15



Accès PMR – Parking

Rue de la Gare Domaine de Violaine Venelles

dernière mise à jour : 2022-03-28 par