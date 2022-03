Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude Aix-en-Provence, 9 juin 2022, Aix-en-Provence. Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude Château de la Gaude 3959 Route Des Pinchinats Aix-en-Provence

2022-06-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-09 22:00:00 22:00:00 Château de la Gaude 3959 Route Des Pinchinats

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 88 88 La soirée commence à 19h, par la dégustation des vins de la propriété.



Le dîner sera proposé vers 19h30, menu concocté par le Chef étoilé Michelin, Mathieu Dupuy Baumal. Le menu, entrée, plat dessert sera servi dans des paniers à déguster sur une table basse, avec des transats roses, sur la pelouse du jardin à la française.



Le concert commencera vers 20h30. Au programme Chopin avec le pianiste virtuose Patrick Zygmanowski qui vous séduira par son jeu sensible et virtuose. Dîner concert : Chopin avec le pianiste virtuose Patrick Zygmanowski mjcuvier@gmail.com +33 6 60 30 32 90 http://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com/p/photos.html La soirée commence à 19h, par la dégustation des vins de la propriété.



dernière mise à jour : 2022-03-25

