Les Horizontaux Festival Parade(s) – Ville de Nanterre, 4 juin 2022, Nanterre. Les Horizontaux

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Festival Parade(s) – Ville de Nanterre

Proposition utopique et ludique aussi bien adaptée à un public d’enfants que d’adultes, Les Horizontaux nous emportent sans transition dans une caravane sculptée et mobile dont les nombreuses sculptures sont conçues pour être manipulées par les spectateurs. Ce projet de spectacle nomade et évolutif simple comme un jeu d’enfant marie le théâtre et de la création plastique, comme la plupart des réalisations des Grandes Personnes. Les Grandes Personnes Festival Parade(s) – Ville de Nanterre Nanterre (92) Nanterre Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:00:00

