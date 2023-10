What’s New ?! Maison de la musique de Nanterre Nanterre, 25 mai 2024, Nanterre.

What’s New ?! Samedi 25 mai 2024, 19h30 Maison de la musique de Nanterre

ENTRÉE LIBRE

Audaces d’hier et inventions d’aujourd’hui pour un programme réunissant virtuoses accomplis et musiciens en devenir dont le talent bouillonne au sein des conservatoires.

Autour des quatre grands conservatoires du Département, avec les très jeunes compositeurs et interprètes qui y travaillent, le projet What’s New ? ressemble à un festival pour demain.

Dans le chaudron bouillonne la création musicale, un ferment d’ouverture, d’écoutes et d’échanges entre les enseignants, les musiciens en devenir coachés par ceux de TM+, le répertoire des classiques du XXe siècle, des modernes du XXIe, des inconnus du futur. Sous une forme elle-même bouillonnante de concerts multiples, en solo, en duo, en formation de chambre, avec en contrepoint des débats et des rencontres pour partager l’expérience et mieux avancer vers l’avenir de la musique. Lequel passe sans doute par la nouvelle lutherie et l’informatique musicale, et peut-être par des convergences inattendues avec le domaine des musiques actuelles amplifiées.

What’s New ? s’appuie sur la qualité des musiciens formés dans nos conservatoires, imagine une fraternité de pensée musicale, un chemin d’écoute avec vue et escarpements, où voyageraient ensemble musiciens professionnels et jeunes apprentis. Il pose au public la question de la création vivante. Celle qui émerge, qu’on entend frissonner à la surface du vide et du bruit, qui vient de naître et ne demande qu’à être apprivoisée, par eux qui nous la donnent et nous qui la recevons.

Maison de la musique de Nanterre 8, rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-gennevilliers.fr/565/sortir-et-bouger/les-equipements-culturels/conservatoire-edgar-varese-musique-et-danse.htm »}]

