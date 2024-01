L’Entresort Fond Vert Festival Parade(s) Nanterre, vendredi 31 mai 2024.

L’Entresort Fond Vert Barbara PUEYO / Marc PUEYO – L’œil du baobab 31 mai – 2 juin Festival Parade(s) Entrée libre (dans le cadre du festival Parades – Nanterre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Crée en 2021, le spectacle de cinéma de rue « L’Entresort Fond Vert » fait référence aux « entresorts », ces baraques foraines où le spectacle est permanent et où le public entre d’un côté et sort de l’autre de manière continue. Avec ce spectacle, il s’agit non pas d’assister à des phénomènes artistiques, mais de créer son propre spectacle en utilisant les effets spéciaux du cinéma, particulièrement ceux de l’incrustation et du maquillage.

En retournant au temps où l’art cinématographique état proposé au public sous forme de spectacle, nous souhaitons faire revivre au XXIe siècle et en version numérique, les tribulations de Méliès, Gaumont et Pathé, le plaisir et la magie des effets spéciaux !

Un parc, un coin de rue, un hall, un festival : il suffit d’un grand tissu vert sous un chapiteau pour que l’espace se transforme pour devenir décor et que le public se prête au jeu du tournage … pour son plus grand plaisir et celui des équipes professionnelles qui l’accompagne dans cette aventure !

Le public vient et participe à son gré pour jouer des scènes ludiques et humoristiques, souvent sportives … et toujours collectives ! Une course cycliste, de l’escalade dans l’Himalaya, du ski nautique ou du kayac : tous les décors incrustés sont prétextes à l’élaboration de scènes burlesques ou pourquoi pas tragi-comiques ! …

A la suite du tournage, un montage simultané sur écran et en plein air permet à l’ensemble du public ainsi qu’aux participants et participantes de découvrir leur film (éphémère), la conception et le montage des effets spéciaux.

Festival Parade(s) Rue du Castel Marly 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « loeildubaobab@gmail.com »}]

spectacle participatif art de rue