AUX JEUX STREAMERS ! PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre, samedi 27 avril 2024.

L’ÉVÉNEMENT – UNE COMPÉTITION INÉDITEA 90 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, France Télévisions présente Aux Jeux Streamers !, une compétition sportive jamais vue dans laquelle 32 personnalités vont s’affronter !Pendant toute une journée, les capitaines d’équipe vont tenter d’emmener leur team vers la victoire finale ! Mais pour relever cet immense challenge, seuls le physique, l’entraînement et la cohésion entre les athlètes vont être utiles pour décrocher la victoire finale…Dans ces 8 équipes, des streamers et des créateurs de contenus adorés par toute une génération parmis eux, Domingo, Just Riadh, Charles & Mélanie, CyrilMP4, Xari, Brawks mais également des figures emblématiques des antennes de France Télévisions représentées notamment par Julian Bugier, Mohamed Bouhafsi, Laury Thilleman, Emilie Tran Nguyen et des athlètes français de références dans leurs domaines, tels que Marie-José Pérec ou encoreStéphane Diagana qui pour l’occasion, regoûteront à la compétition.8 SPORTS, UN PODIUM FINAL…3 équipes pourront monter sur le podium final mais une seule aura le privilège d’arborer une médaille d’or. Qui réussira à sortir des repêchages pour rejoindre la phase finale et tenter de réaliser une remontada incroyable ?Les Capitaines devront être stratégiques, ce sont eux qui choisiront les participants des épreuves ou de prendre leur responsabilité en représentant eux-même leur équipe.8 sports olympiques mythiques avec des règles remaniées permettront de départager les 8 équipes d’un jour dans une Paris La Défense Aréna transformée en plus grand complexe sportif d’Europe pour une journée d’exception.Ils auront besoin de VOUS pour les soutenir !… ET UN VÉRITABLE SHOWEn plus d’être une vraie compétition sportive cette journée sera également un véritable show !Démonstrations de sports Olympiques et Paralympiques, performances musicales, guests surprises, sportifs, anciens sportifs et ambassadeurs de France Télévisions, tous viendront au micro de ZeratoR, Samuel Etienne et le crew de commentateurs des épreuves, Cécile Grès, JDG… pour que cette journée soit inoubliable !Une seule question… Quelle équipe va monter sur la plus haute marche du podium ?

Tarif : 20.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 14:00

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92