Sortie de chantier Assemblée Place de la cathédrale, Nanterre Nanterre, vendredi 31 mai 2024.

Sortie de chantier Assemblée Sauf le dimanche – Marie Doiret et Emilie Buestel Vendredi 31 mai, 20h15 Place de la cathédrale, Nanterre Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T20:15:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:15:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Cette pièce inclassable s’installe dans un coin de ville pour la journée.

Dès le matin les danseurs, le musicien et la scénographe occupent un espace vivant, passant, et interrogent les gens.

Une série de questions, auxquelles on répond par un geste, et qui dessinent ce que nous souhaitons collectivement déposer dans cet espace : se poser des questions sur nos biens communs, le lieu idéal de notre quotidien, nos urgences, nos rêves, nos élans.

En aménageant progressivement l’espace pour qu’il devienne tout à la fois lieu de rencontre, lieu de spectacle, lieu d’échange et écrin de l’imaginaire, le groupe d’artistes donne à voir la fabrication du spectacle en temps réel, dans un espace partagé.

À la fin de la journée, tout le monde est invité à se joindre à cette «assemblée» pour 1 heure environ de restitution : les danseurs transforment les gestes reçus dans une danse chorale, le musicien invente l’univers sonore de ce lieu et de cette récolte et la scénographe dessine l’espace, installe le matériel, propose des points de vue, et invente l’environnement de ce qui pourrait être une Assemblée éphémère et unique, ré-inventée à chaque fois.

Place de la cathédrale, Nanterre Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France

danse espace public

DominiqueJouxtel_Saufledimanche