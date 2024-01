TAYC PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre, samedi 30 novembre 2024.

Après le Crystal Destiny Tour qui aura réuni plus de 100 000 spectateurs dont un concert exceptionnel à l’Accor Arena le 7 décembre 2022 sold out plus de 6 mois avant, le célèbre créateur de l’Afrolov’, savant mélange d’R&B, Jazz, Soul, Pop, le tout associé à une grande Afro Music, voit encore plus grand !Il sera en concert pour une date qui s’annonce déjà comme historique dans la plus grande salle d’Europe : Paris La Défense Arena.RDV le 30 novembre 2024.Le nombre de place est limité à 8 par acheteur.****Le concert est prévu en 2024****

Tarif : 39.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92