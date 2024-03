FESTIVAL PARADE(S) Nanterre Nanterre, vendredi 31 mai 2024.

FESTIVAL PARADE(S) Nanterre Nanterre 31 mai – 2 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-31 11:30

Fin : 2024-06-02 22:30

Temps fort de la saison culturelle Nanterrienne et francilienne, Parade(s) rassemble chaque année près de 40 compagnies, il aura lieu cette année les 31 mai & 1,2 juin 31 mai – 2 juin 1

https://www.nanterre.fr/vie-citoyenne/presentation-de-la-ville/nanterre-aujourdhui/les-grands-evenements-a-nanterre/le-festival-parades

Porté par la ville de Nanterre, le festival Parade(s) est le rendez-vous incontournable des arts de la rue en Île-de-France. Entièrement gratuit, Parade(s) revient avec une programmation de spectacles de cirque, théâtre de rue, musique, danse, marionnettes (…) pour transformer les rues du centre-ville.

Cette année, Parade(s) accueille de nouveau Nuit Blanche. Cet événement majeur de la vie culturelle de la Métropole du Grand Paris est imaginé avec Les Noctambules, école et fabrique de cirque à Nanterre. Au programme : cirque, mapping, concert et surprises. Une soirée unique à ne pas rater !

Enfin, le festival Parade(s) colore sa programmation au croisement des arts et du sport pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dont Nanterre est collectivité hôte.

Le festival est gratuit, il s’adresse à tous les publics

À découvrir sans modération !

Nanterre Parc des anciennes mairies Quartier du Centre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine