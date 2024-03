LES ETOILES LYCEENNES Grange à Dîmes Écouen, samedi 30 mars 2024.

LES ETOILES LYCEENNES Un tremplin musical dédié aux lycéen.ne.s du Val d’Oise ! 30 mars – 1 juin Grange à Dîmes Gratuit sur inscription

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T22:30:00+02:00

LES ETOILES LYCEENES

Qu’est ce que c’est ?

Un tremplin musical à destination des lycéens du Val d’Oise !

Les Etoiles Lycéennes est un dispositif de repérage et d’accompagnement de la jeune scène musicale valdoisienne !

Via le format de tremplin, l’enjeu de ce dispositif est essentiellement de permettre la mise en relation entre jeune.s musicien.ne.s et structures de musiques actuelles de proximité.

Cette rencontre permet aux artistes / groupes de se faire identifier par les acteurs du Réseau Combo 95 et ainsi de découvrir l’étendu des possibilités d’accompagnement que ces différentes structures proposent.

Ce tremplin permet de :

Faire découvrir votre musique à des professionnels, jouer sur de belles scènes, bénéficier de conseils, rencontrer d’autres musicien.ne.s lycéen.ne.s, participer à une superbe aventure et…. tenter de remporter le Prix PREMIERE SEINE qui permet de jouer au Festival Rock en Seine en Août 2024 !

Les pré-sélections sont destinées à TOUS les musiciens et/ou groupes lycéens du Val d’Oise et de la CARPF (voir cartographie). L’inscription est ouverte à TOUS les artistes solos ou groupes lycéens sans distinction de style.

Comment ça marche ?

– 4 dates de pré-sélections dans…

– 4 lieux différents pour sélectionner…

– 4 groupes qui participeront

à la Finale du Samedi 1ER JUIN 2024 à la Grange à Dîmes d’Ecouen.

DATES DES PRÉ-SÉLECTIONS :

Pré-sélections aux 4 coins du Val d’Oise avec les partenaires : La Ruche, Le Forum, L’EMB, Les Studios 240 de Cormeilles en Parisis et A Qui Le Tour !

– samedi 30 mars – EMB, Sannois

– samedi 20 avril – La Grange à Dîmes, Ecouen organisé par l’association A Qui Le Tour

– jeudi 25 avril – Le Forum, Vauréal organisé par l’association La Ruche

– Studios 240 de Cormeilles en Parisis (date à venir)

Pour s’inscrire, il suffit de remplir ce formulaire

Puis les équipes des salles reviendront vers toi / vous pour préparer au mieux votre venue !

A GAGNER :

Le lauréat de chaque pré-sélection remporte sa participation à la Finale « Les Étoiles Lycéennes » + une séance de coaching scénique pour préparer ce concert !

FINALE « Les Etoiles Lycéennes »

Rendez-vous le SAMEDI 1ER JUIN 2024 à la Grange à Dîmes d’Ecouen pour la FINALE du Tremplin !

Le prix à gagner :

Prix PREMIERE SEINE de Rock en Seine : Le groupe lauréat du Tremplin « Les Étoiles Lycéennes » jouera sur la scène Ile de France de Rock en Seine en août et bénéficiera de coaching scénique et d’invitations à des rencontres professionnelles autour des musiques actuelles.

En plus !

TOUS les membres des groupes qui jouent à la finale du 1ER JUIN sont invités au FESTIVAL ROCK EN SEINE !

N’hésite plus, INSCRIS TOI ! ;)

Si tu rencontres le moindre souci pour t’inscrire, n’hésite pas à envoyer un mail à emeline(a)aquiletour95.com.

Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/24TRPRLY24 »}] Salle de 280 places

Intimiste, chaleureux

tremplin lycées

AQLT