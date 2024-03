Les créatures de l’ombre, balade nocturne Paimpont, samedi 3 août 2024.

Les créatures de l’ombre, balade nocturne Paimpont Ille-et-Vilaine

Contes et légendes de Bretagne.

Du crépuscule à la nuit laissez vous guider sur le chemin des contes et des légendes, vous y rencontrerez ceux qui envahissent nos villages et nos forêts dès la nuit tombée…

Horaires approximatifs de 20h à 22h30 en avril de 21h à 23h30 en mai / juin / juillet.

Attention les horaires varient selon les dates en fonction du coucher du soleil.

Durée entre 2h à 2h30

Tout public 2km chemin accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Tarif plein 15 € Tarif réduit 12 € ( 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif )

RDV à Paimpont (lieu exact donné à la réservation)

Groupe limité, réservation obligatoire

Départ assuré à partir de 8 personnes ( mail de confirmation la veille )

Renseignements et réservation

medelkat@yahoo.fr ou 06 72 81 03 19 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 21:00:00

fin : 2024-08-03 23:30:00

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

