Tournoi Régional Blackball COSEC Dinard, samedi 18 mai 2024.

Dinard Pool Section, association de billard anglais (Blackball), solicité par la Ligue de Bretagne, organise un tournoi régional au COSEC.

Le samedi 18 mai auront lieu les journées de compétitions des niveaux DR3 et DR4, le dimanche 19 mai, les compétitions individuelles et le lundi 20 mai, les journées de compétitions des niveaux DR1 et DR2 ainsi que les finales individuelles en début d’après-midi.

du samedi 18 au lundi 20 mai

Salle H1 du COSEC

Restauration sur place

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 08:30:00

fin : 2024-05-20 23:00:00

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

