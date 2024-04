Veillée bretonne / fest noz scène ouverte « Chez Léonard » Chez Léonard Andouillé-Neuville, vendredi 17 mai 2024.

Début : 2024-05-17 20:30

Fin : 2024-05-17 23:59

Scène ouverte à tous / Veillée bretonne pour chanter, danser, jouer ou écouter de la musique bretonne dans une ambiance conviviale. Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, Seno Breizh et Gallo Tonic. Vendredi 17 mai, 20h30 1

https://www.facebook.com/festyvessens

Suite à l’immense succès de l’édition précédente à Vieux-Vy-sur-Couesnon, la Fest’Yves renouvelle sa veillée bretonne / fest noz avant le festival gratuit du 19 mai 2024 à Sens-de-Bretagne (festyves.fr). Cette fois, c’est le café associatif « Chez Léonard » à Andouillé-Neuville qui co-organise cet événement ouvert à tous.

On vous donne donc rendez-vous vendredi 17 mai 2024 à partir de 20h30 pour une soirée sous le signe de la musique bretonne. L’occasion pour chanter, danser, jouer d’un instrument de musique ou écouter de la musique traditionnelle bretonne dans une ambiance festive et conviviale.

Moment festif co-organisé dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2024, avec la participation des associations Seno Breizh (Sens-de-Bretagne) et Gallo Tonic (Liffré).

Chez Léonard 5 rue d’Aubigné 35250 Andouillé-neuville Andouillé-Neuville 35250 Ille-et-Vilaine