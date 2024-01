Nuit des Musées : visites des collections Campus de Beaulieu Rennes, samedi 11 mai 2024.

Découvrez les collections scientifiques de l’Université de Rennes. Samedi 11 mai, 13h30 1

Du 2024-05-11 13:30 au 2024-05-11 19:00.

Nuit des Musées,

Visites des collections de l’Université de Rennes

Visites guidées sur réservation obligatoire à 13h30 et 14h45 :

La galerie de zoologie, la galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains, les peintures de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen dans le décor du musée de géologie. Durée 45 min.

Visites libres en continu de 16h à 19h

La galerie de zoologie, la galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains, le musée de géologie et les peintures de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, le Breizh Arboretum, le patrimoine artistique : un musée à ciel ouvert. (Visites libres sans réservations et dans la limite des places disponibles).

► Samedi 11 mai 2024 de 13h30 à 19h

Rendez-vous à l’accueil du campus,

Bât 1, allée Henri Poincaré, Campus de Beaulieu à Rennes.

Pour les visites guidées, merci de vous présenter muni de votre billet d’entrée 10 min avant le début de votre visite.

Métro B : arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 : arrêt Tournebride.

Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes :

https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine