Guitare Qu'est Tannou Square Tannou Rennes, samedi 18 mai 2024.

Festival gratuit autour de la Guitare et du jeu Samedi 18 mai, 14h00 1

Du 2024-05-18 14:00 au 2024-05-18 20:00.

La Guitare Qu’est Tannou fête sa 8ème édition et invite une nouvelle fois différents groupes pour vous faire voyage et danser !

L’association A vous de Jouer sera aussi présente avec ses jeux en bois !

L’évènement se déroule au Square Tannou (entre le rue de Saint-Malo et la rue de Dinan) le samedi 18 mai de 14h30 à 20h !

Programmation à venir !

Ne loupez pas cet évènement festif, gratuit, ouvert à toutes et tous ! Au plaisir de vous y retrouver !

Le Collectif d’Animation Centre-Ville

