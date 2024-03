La fée Katellig par la Cie Marmousse Grand Logis – Médiathèque Bruz, samedi 18 mai 2024.

Accompagnée de son fidèle messager Louzic, la fée bretonne Katellig, gardienne des eaux, de la terre et de la forêt, nous conte l'histoire de Visant et de son chemin parsemé d'embûches.

Du 2024-05-18 11:00 au 2024-05-18 11:45.

Katellig est une jeune fée bretonne du Trégor, du côté de Lannion. Elle conte l’histoire de Visant, un jeune pêcheur emporté malgré lui dans un monde plongé dans la nuit et comment elle l’a aidé à retrouver son chemin parsemé d’embûches. Tour à tour illustré de dialogues drôles et de chansons rythmées, ce spectacle de théâtre musical nous berce par ses mots et sa musique. Par la Cie Marmousse.

Grand Logis – Médiathèque 10 av du général de Gaulle. 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine