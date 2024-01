Concert Musique et Poésie – Modulations Gallaises avec Bertran Obrée Auditorium de l’ESCC Maen Roch, jeudi 18 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18 22:00:00

Pour son concert « Musique & Poésie » le Pôle a choisi de vous faire découvrir les subtilités du gallo.

Avec Bertran Obrée, chanteur, poète et linguiste nous découvrirons des poèmes contemporains gallo et des textes traditionnels expliqués et mis en musique. Une soirée pour découvrir notre patrimoine et la poésie grâce au chant.

Participation libre.

Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus

Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne poleartistiqueetculturel@gmail.com



L’événement Concert Musique et Poésie – Modulations Gallaises avec Bertran Obrée Maen Roch a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne