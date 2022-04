Les bons bourgeois – Hommage à Molière Marseille, 3 juin 2022, Marseille.

Les bons bourgeois – Hommage à Molière Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Marseille

2022-06-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-04 Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

Marseille Bouches-du-Rhône

Cette comédie a ceci de particulier qu’elle s’ouvre à la manière des Femmes savantes. En hommage à Molière nous dit l’auteur. Mais la pièce est résolument moderne ; c’est, en fait, une grande comédie satirique de notre temps.

Mai 68. Les Basson-d’Argueil, bons bourgeois installés douillettement dans leur luxueux appartement du XVIe arrondissement veulent absolument marier leur fille la plus jeune à un fils de bonne famille, énarque qui plus est.

Mais les intérêts divergent et les prises de position s’affrontent, tandis que des émeutes ont lieu dehors et que le Pouvoir vacille.



Cela donne une comédie de moeurs satirique et jubilatoire, dénonçant tant le conformisme bourgeois que l’intemporalité du verbalisme et de la cuistrerie, soigneusement construite en alexandrins et truffée de néologismes fantasques, d’argot et de rimes insolites et autres singularités langagières et ruptures de ton qui constituent des ressorts comiques imparables



Obaldia a mis tous les ingrédients de Molière en prise directe avec les évènements de mai 68.



Texte Intégral

Une comédie délirante de René de Obaldia

Mise en scène : Dominique Lamour

Avec Michel Adjriou, Christophe Barrières, Alix-Nawel Richard, Jean-Luc Gomis, Dominique Lamour, Mila Ricuort, Charlotte Santiago, Jérôme Savajols.

Panique en mai 1968 dans une famille huppée du 16e arrondissement de Paris.

Une comédie colorée et délirante en argot et en alexandrins !

