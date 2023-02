Les autres, ailleurs (en Chine) : pour décoïncider Cité du Livre Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone Aix-en-Provence Ancien élève de l’École Normale Supérieure et agrégé de l’université, la Fondation Saint-John Perse invite François Jullien, philosophe, helléniste et sinologue. Ses deux derniers ouvrages seront à la source de son intervention. Dans le premier, Moïse ou la Chine, François Jullien s’intéresse à la question de Dieu, fondatrice en Occident, inexistante en Chine. Militant, il est aussi à l’initiative de la création de l’Association Décoïncidences qui a pour ambition de Rouvrir des possibles (titre du second ouvrage) dans la pensée et la vie politique car “C’est quand même avec des fissures que commencent à s’effondrer les cavernes” (Soljenitsyne). Conférence et débat de François Jullien avec la Fondation Saint-John Perse. +33 4 42 91 98 85 http://www.fondationsaintjohnperse.fr/ Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

