L’épopée de l’univers Trets, 7 octobre 2022, Trets.

L’épopée de l’univers

Cinéma Casino Rue Dr Villemus Trets Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Trets Provence Tourisme / Office de Tourisme de TretsProvence Tourisme / Office de Tourisme de TretsRue Dr Villemus Cinéma Casino

2022-10-07 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-07 20:00:00 20:00:00

Rue Dr Villemus Cinéma Casino

Trets

Bouches-du-Rhône

Trets

Le conteur de sciences propose un fabuleux voyage vers nos origines les plus lointaines lorsque tout n’était encore que nébuleuses et poussières d’atomes. Puis les événements s’enchainent, des nébuleuses aux étoiles, des étoiles aux planètes. Parmi elles, notre Terre et et son incroyable aventure. De l’immensité du cosmos à l’homme, « L’épopée de l’univers » retrace la plus grande histoire du temps.

Le conteur a l’art de rendre cette fantastique épopée accessible à tous. Venez rêver et découvrir en famille.

L’épopée de l’univers est un spectacle audiovisuel parrainé par Hubert Reeves, raconté par Henri-Marc Becquart.

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

Le conteur de sciences propose un fabuleux voyage vers nos origines les plus lointaines lorsque tout n’était encore que nébuleuses et poussières d’atomes. Puis les événements s’enchainent, des nébuleuses aux étoiles, des étoiles aux planètes. Parmi elles, notre Terre et et son incroyable aventure. De l’immensité du cosmos à l’homme, « L’épopée de l’univers » retrace la plus grande histoire du temps.

Le conteur a l’art de rendre cette fantastique épopée accessible à tous. Venez rêver et découvrir en famille.

Rue Dr Villemus Cinéma Casino Trets

dernière mise à jour : 2022-06-23 par Office de Tourisme de Trets Provence Tourisme / Office de Tourisme de TretsProvence Tourisme / Office de Tourisme de Trets