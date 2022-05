Lecture – Jeanne BENAMEUR Arles, 16 juin 2022, Arles.

Lecture – Jeanne BENAMEUR Route de Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles

2022-06-16 19:00:00 – 2022-06-16 21:00:00 Route de Fontvieille Abbaye de Montmajour

Arles Bouches-du-Rhône

Elle est seule et avance d’un pas léger. Elle ne laisse aucune empreinte dans le sable, mais sa pensée « recoud les fragments du monde ». Elle chemine d’un mot à l’autre et trace des signes dans la poussière des lendemains. Pour tous, cette reine mythique porte le nom d’Isis, déesse funéraire de l’Égypte antique qui rassemble les morceaux épars d’un amour défunt ; mais pour Jeanne Benameur, elle est aussi une sœur qui marche sur la Terre, en bordure d’océan, sur un étroit chemin ou sur « le sable humide encore de la dernière marée ». Avec elle, elle répond à l’appel de la vie, là où le bleu du ciel se mêle à celui de la mer. Isis ou le temps à l’oeuvre dans nos vies. Comme ces mots dont nous sommes « le logis éphémère ». Comme un rêve éveillé, une pensée qui apaise. Isis ou la vraie vie.



Lecture par l’auteure avec Benjamin Duboc, Jeanne Benameur présente une lecture musicale créée avec Benjamin Duboc à la contrebasse, autour de son recueil “Le pas d’Isis”. Dans ce long poème narratif, l’autrice observe Isis qui parcourt la terre sans laisser de traces. À travers cette figure mythologique, c’est un de ses textes le plus personnels que Jeanne Benameur nous livre. Un recueil intime et universel, qui rappelle que la littérature peut changer le monde.

Lecture en Arles à l’Abbaye de Montmajour



Jeanne BENAMEUR lit Le Pas d’Isis de Jeanne Benameur, avec Benjamin DUBOC, contrebasse.

