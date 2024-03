Lecture A mains nues d’Amandine Dhée 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin, samedi 16 mars 2024.

Isabelle Billet et Dominique Loiseau viennent nous faire la lecture d’extraits tirés du livre d’Amandine Dhée « A mains nues » publié aux éditions La Contre Allée.

« Elle n’est pas une très bonne publicité pour le célibat. De cette foutue égalité qu’elle s’était promise, point. Et puis qu’on soit bien d’accord, elle veut bien se passer de couple, mais pas de sexe. »

Avec humour et une grande liberté de ton, Amandine Dhée interroge vie de couple, vie amoureuse et vie sexuelle. Comment en affronter la complexité tout en traçant son propre chemin, en se libérant des injonctions sociétales ?

Un texte intime et féministe.

