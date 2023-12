Sorties raquettes – Le Tanet enneigé Le Tanet Soultzeren, 3 décembre 2023, Soultzeren.

Soultzeren,Haut-Rhin

Découvrir la pratique de la raquette à neige dans le cadre exceptionnel du Massif du Tanet..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 16:30:00. EUR.

Le Tanet

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est



Discover snowshoeing in the exceptional setting of the Massif du Tanet.

Descubra las raquetas de nieve en el marco excepcional del Macizo del Tanet.

Entdecken Sie das Schneeschuhwandern in der außergewöhnlichen Umgebung des Massif du Tanet.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme de la vallée de Munster