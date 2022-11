Le Sm’art – Salon méditerranéen d’art contemporain et d’art abstrait Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Le Sm’Art contribue au rayonnement, à la mise en avant des artistes émergents ou reconnus, et des galeries qui veulent donner de la visibilité en exposants leurs artistes. C’est la rencontre exceptionnelle avec 200 artistes professionnels, plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, designers, les métiers d’art et vintage et 30 galeries d’art françaises et internationales.



Les curieux et les amoureux de l’Art constituent une pépinière importante de collectionneurs d’œuvres d’art contemporain dans notre région. Le Sm’art a favorisé l’émergence de nombreux et nouveaux collectionneurs, bon nombre d’entre eux se sont rendu compte que l’art n’était pas élitiste.

Le Sm'Art, c'est avant tout une certaine idée de l'accès à l'art. Pour découvrir les signatures d'aujourd'hui et de demain, s'émerveiller, se rencontrer, échanger, se laisser submerger par la richesse de la création sous toutes ses formes … Un rendez-vous artistique avant-gardiste, innovant, un détecteur de talents, qui accueille des pépites de l'art contemporain

