le mercredi 7 septembre à 10:00

Visite de l’atelier de fabrication de la Nougatine de Nevers avec Monsieur Desenne ! Découvrez les secrets de fabrication de ce bonbon rendu célèbre par l’impératrice Eugénie. Durée : 40 min. A 10h. Rendez vous sur l’esplanade devant l’atelier : 58 Rue du 13ème de Ligne, Nevers. Réservation obligatoire, billetterie à l’Office de Tourisme de Nevers.

De 6 à 11 ans : 3.50€ / Dès 12 ans : 7€. Réservation obligatoire.

