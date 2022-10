Le retour du Dauphin Charles das sa ville natale et son couronnement Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher Les Amis de Jacques Cœur , la Maestrie du Berry et Bourges Archers Bourges vous proposent de revivre l’entrée du Dauphin Charles en l’an 1422 pour y être couronné . Rendez vous à 14h15 avenue Jean Jaurès devant le fresque pour ensuite suivre la déambulation équestre jusqu’au jardin de l’archevêché pour participer au couronnement du dauphin Charles. A 15h45 spectacle par la troupe le Grand Ménestrel. De 14h à 17h30 le marché médiéval Les Amis de Jacques Cœur , la Maestrie du Berry et Bourges Archers Bourges vous propose de revivre l’entrée du Dauphin Charles en l’an 1422 pour y être couronné . https://www.jacques-coeur-bourges.com/ Les amis de Jacques Coeur

