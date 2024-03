Le rendez-vous qui conte Rouffach, vendredi 22 mars 2024.

Le rendez-vous qui conte Rouffach Haut-Rhin

Emilie et Rocco vous invitent à un voyage enchanté au cœur d’un monde de contes et de récits. Venez écouter des histoires drôles ou merveilleuses et laissez votre imagination vous transporter dans un univers fantastique. Dès 4 ans.

Dès 4 ans. 0 EUR.

Début : 2024-03-22 17:30:00

fin : 2024-03-22 18:00:00

12B place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@cc-paysderouffach.fr

L’événement Le rendez-vous qui conte Rouffach a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach