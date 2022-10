« Le jeune prince et la vérité » à La Chevalerie – Spectacle jeune public réservé aux structures éducatives Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Jura Saint-Amour Jura Bourgogne-Franche-Comté Le jeune prince et la vérité de Jean-Claude Carrière

SPECTACLE JEUNE PUBLIC RÉSERVÉ AUX STRUCTURES ÉDUCATIVES Plusieurs représentations sont programmées à différents horaires. Pour les établissements scolaires et les structures intéressés par le spectacle il est nécessaire, afin d’obtenir des tarifs, horaires et conditions d’organisation de prendre contact avec Mathilde Gourbeix

07 52 05 14 47

contact@theatrelachevalerie.fr Théâtre, musique, mouvement

Spectacle Jeune Public à partir de 6 ans

avec Olivier Clerc, Markus Schmid,

Eric Dalhen et Océane Duplot

Musiue : Yohann Bizeul

Costumes : Florie Bel

Lumière : Antonin Liège

Mise en scène : Lydie Clerc T’aimes pas qu’on te raconte des salades ?

Alors, suit le jeune prince dans son aventure incroyable à la recherche de la vérité !

Quatre comédiens sur un ring jouent d’un tissu de me,nsonges pour tirer le vrai du faux dans cette histoire !

Un spectacle mouvementé où on croit tout ce que l’on voit… avec un peu d’imagination ! Vendredi 24 mars à La Salle de La Chevalerie (Saint-Amour, 39) http://www.theatrelachevalerie.fr/la-chevalerie.html Saint-Amour

