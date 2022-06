Le Grand Marché de la morue Marseille 3e Arrondissement, 4 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Le Grand Marché de la morue

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

2022-07-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-04 20:00:00 20:00:00

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Pour fêter le début de l’été, un grand marché qui regroupe de nombreux producteurs locaux, mais aussi des chef·fe·s portugais·es et des échoppes de produits venus tout droit du Portugal.



Des producteurs locaux

Le grand marché d’été regroupe environ 40 producteur·trices locaux·ales, avec des fruits et légumes, des fromages, de la viande, du vin et du pain, des épices et des infusions, des herbes aromatiques et surtout, de la morue sous toutes ses formes !



Bacalao en cuisine

En vedettes de ce Grand Marché, Rosario Pinheiro et Jenifer Abrantes pour la proposition culinaire !



En musique

Des concerts au milieu des étals pour des dégustations en musique.



Plateau Radio

Radio Grenouille diffusera un plateau radio avec des auteurices, des invité·es…

Dans le cadre de la Saison croisée France Portugal de L’institut français.

Le marché hebdomadaire des Grandes Tables en version XXL.

Une proposition de Les Grandes Tables

http://www.lafriche.org/fr/

