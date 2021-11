Le Vigan Le Vigan Le Vigan, Lot Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan, 5 février 2022, Le Vigan. Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan

2022-02-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-06

Le Vigan Lot Le Vigan Stages, animations, de quoi se restaurer et se désaltérer, le tout dans une ambiance festive et conviviale!

Sur réservation.

Respect des protocoles sanitaires en vigueur. On va vous faire fondre….. +33 5 65 32 79 72 Stages, animations, de quoi se restaurer et se désaltérer, le tout dans une ambiance festive et conviviale!

Sur réservation.

Respect des protocoles sanitaires en vigueur. ©Image par ktphotography de Pixabay

Le Vigan

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Le Vigan Adresse Ville Le Vigan lieuville Le Vigan