Le Carnaval est de retour ! Place de la République | Place de la Libération Cugnaux, samedi 16 mars 2024.

Le carnaval de Cugnaux et tous ses héros !

Au programme :

À partir de 14h, départ place de la République

Venez déambuler habillé de votre plus beau déguisement, à l’effigie de vos personnages préférés. Découvrez la compagnie L’envers du monde pour un voyage fantastique, encerclés de bulles de savon géantes !

Dans les rues de Cugnaux, vous retrouverez également la fanfare pirate Les Filibusters et des caddies coiffés des personnages les plus connus de nos films et jeux vidéo préférés, réalisés par les différents groupes scolaires de la commune.

À partir de 15h, place de la Libération

Appréciez des démonstrations de cirque réalisées par les élèves de l’école Ça Cirkule !

Que les festivités commencent !

Place de la République | Place de la Libération, Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie