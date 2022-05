LBA OFF : Drama Queer FC x Coco Velten Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

LBA OFF : Drama Queer FC x Coco Velten Marseille, 28 mai 2022, Marseille. LBA OFF : Drama Queer FC x Coco Velten Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois Marseille

2022-05-28 – 2022-05-28 Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois

Marseille Bouches-du-Rhône Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements Off à travers Marseille et sa région. Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer ses publics et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à la Friche la Belle De Mai.



Programmation

14h00-20h00 : Dj Set + Tournois de foot avec Drama Queer FC

