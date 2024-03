L’AUTRE PROGRAMME CE MATIN-LÀ Pont-à-Mousson, samedi 30 mars 2024.

Samedi

Le septième numéro du festival jeune public organisé par la Communauté de Communes !

« Ce matin-là », c’est un voyage initiatique sur la découverte du monde et de soi-même. C’est un joyeux mélange de curiosité, de surprise et de courage sur fond de papier, peinture et Vivaldi.

¿ Au commencement il y a la page blanche. Puis va naître un petit être vierge de tout et curieux, partant à l’exploration de son monde, le Monde. Mais les grandes découvertes ne sont pas sans tache, sans salissure ou sans bruit. Il va y avoir du carnage, des ravages et des petites mains sales. Ce petit clown muet sensible et courageux connaîtra une explosion de possibles qui lui donneront le vertige et une ouverture vers l’infini.Enfants

3 EUR.

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-03-30 11:00:00

4 rue de l’Institut Joseph Magot

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est mediatheque@bassin-pont-a-mousson.fr

