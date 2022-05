L’art du temps Le Pont-Chrétien-Chabenet Le Pont-Chrétien-Chabenet Catégories d’évènement: Indre

Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre Le Pont-Chrétien-Chabenet Dans l’ancienne menuiserie du château De 14h00 à 18h30

“Le chemin d’allégresse” à 15h30 le samedi, spectacle “au chapeau” avec Christine Guillebaud : écrivaine, lectures

Et Les Soeurénades : jumelles musiciennes, musique classique ; violon et piano

Christine Guillebaud textes, livres illustrés ; Stéphane Guibert poésimages, Mi Van Herreweghe peinture.

