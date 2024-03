La Tourismania – 2024 Campus Versailles Versailles, mardi 19 mars 2024.

La Tourismania – 2024 19 mars 2024 : Journée info pour 220 élèves de 2nde à la Terminale Métiers de l’Accueil. Découverte : tendances, métiers, opportunités. Par groupe (10 élèves + prof), à la demi-journée. Mardi 19 mars, 09h30 Campus Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T09:30:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T09:30:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

La Tourismania – 2024

Événement incontournable avec la participation d’Air France, Village Nature, Huttopia, Hôtel 4* Le Louis, et de l’agence Sélectour de Chaville et plus encore. Découvrez les dernières tendances du secteur, les métiers et des opportunités d’emplois ou de stage.

Bénéficiez des conseils experts de « On Commence Lundi.com » pour booster votre carrière : perfectionnez la rédaction de votre CV et préparez-vous aux entretiens, que ce soit pour un stage ou un apprentissage. Découvrez les formations de la filière Métiers de l’Accueil, de la Mention Complémentaire en Organisation de réception au BTS Management en Hôtellerie Restauration (BAC + 2 ans).

Et surtout, ne manquez pas les jeux sérieux captivants comme : « Bruco, pour un monde meilleur ».

Campus Versailles Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://edu-lecole-des-metiers-de-laccueil-de-versailles1.odoo.com/event »}]

hôtellerie voyage

Affiche – Windia Polienor- via CANVA