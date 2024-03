Chasse aux trésors nature Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde Aubergenville, samedi 27 avril 2024.

Chasse aux trésors nature Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 27 avril, 14h00 Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde

Participez à une chasse aux trésors pour petits et grands, durant laquelle, en famille, vous vous métamorphoserez en détectives nature et partirez à la découverte de trésors cachés…Plusieurs énigmes à résoudre et codes secrets à déchiffrer, à vous de jouer!

Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde 32 Boulevard Louis Renault, 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France

l’échappée nature