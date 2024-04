Stage adultes – Dessin de modèle vivant (nu) Ecu de France Viroflay, samedi 27 avril 2024.

Stage adultes – Dessin de modèle vivant (nu) A partir de 16 ans. Samedi 27 avril, 14h30 Ecu de France Tarifs : 39 € et 27 € (moins de 25 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T17:30:00+02:00

Pour aiguiser le regard et entraîner la main.

Stage de 3h. Tarifs : 39 € et 27 € (-25 ans). Renseignement et inscription à l’accueil de l’Ecu de France ou par mail.

Ecu de France 1 Rue Robert Cahen, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-viroflay.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139071180 »}]