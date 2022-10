La Tendresse – de Julie Berès / Cie Les Cambrioleurs – Saison TU-Nantes/Grand T TU-Nantes, 1 février 2023, Nantes.

2023-02-01 Représentations du 31 janvier au 3 février 2023 à 20h

Horaire : 20:00 21:45

Gratuit : non 6 € à 20 € Billetteries à partir du 5/12/22 : – tunantes.fr- billetterie du TU-Nantes : 02 53 52 23 80 – www.legrandt.fr- billetterie du Grand T : 02 51 88 25 25 Représentations du 31 janvier au 3 février 2023 à 20h

Théâtre. Un chœur d’hommes fait exploser les structures archaïques du patriarcat, libérer les imaginaires pour trouver un chemin vers la tendresse. Sur scène, huit jeunes interprètes se questionnent sur la fabrication du masculin et leur éducation formatée au virilisme. Jeunes héritiers d’une tradition violente de domination, ils se débattent avec les clichés d’hyper-masculinité : l’argent, le groupe, le corps, les femmes, l’identité, la paternité, les autres hommes, la violence. La metteuse en scène Julie Berès s’est inspirée de nombreuses lectures sur le sujet et de témoignages de jeunes hommes de tous horizons, appelés à interroger leur masculin, leur virilité, leur construction, dans le cadre de la famille, la sexualité ou encore le monde du travail. Ici, ils s’adressent au public, l’interpellent, le défient, le mêlent, avec humour et un langage direct, et espèrent-ils, le libèrent. Seuls ou en groupe, ils tentent de se libérer du fardeau, font des percées vers la tendresse. Emprunts de leur pop culture, ils tentent de s’en extraire en osant réinventer leur masculin, plus libre, plus doux. Fragile et beau. Conception et mise en scène : Julie BerèsAvec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain Scheiner, Mohamed SeddikiÉcriture et dramaturgie : Kevin Keiss, Julie Berès et Lisa Guez, avec la collaboration d’Alice ZeniterChorégraphie : Jessica Noita Public : à partir de 15 ans Durée : 1h45 Coréalisation TU-Nantes/Grand T.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr