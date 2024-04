Ce qui se passe – Spoutnik Théâtre Production TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 4 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-04 20:30 – 21:30

Gratuit : non 10 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Théâtre. Que disons-nous en parlant ? Que ne disons-nous pas ? Que disons-nous en silence ? Que ne disons-nous pas ? Que disons-nous en bougeant ? Que ne disons-nous pas ? Qu’est-ce qui passe quand nous communiquons ? Cette création originale nous interroge sur nos moyens de communication, autant verbale que non-verbale. Écriture : Natacha QuintinMise en scène . Emma Geoffroy Interprétation : Adèle Boulay et Anaëlle MahéoDurée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/