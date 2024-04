Les Lucioles d’Otto – par Theater&Co Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, samedi 4 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-04 21:00 – 21:45

Gratuit : non Moins de 12 ans : 10 € Tarif plein : 15 € (hors frais de location éventuels) Billetteries :- otto-sfactory.fr- helloasso.com- lekiosquenantais.fr

Spectacle familial (à partir de 6 ans) magique et poétique. Cela fait maintenant un an qu’Otto, artiste-couturier en devenir, parcourt le monde à la recherche d’un bijou que sa grand-mère aurait perdu lors d’un voyage, une fibule. Pendant cette aventure, il est allé de découverte en découverte. Sa petite mamie était en réalité une diva d’opéra dans son jeune temps. Il a aussi eu le plaisir d’entrer dans un monde magique et féérique qu’elle lui avait bien caché toute sa vie. Nous le retrouvons alors au retour de son périple. Il se hâte, veut avoir des réponses à ses interrogations. Mais, lors de son arrivée chez elle, il trouve un journal intime ouvert… Avec Paul Don AtéÉcriture et mise en scène : Paul Don Até et Nicolas Jeanneau Durée : 45 min.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.otto-sfactory.fr/