Pardonnez-moi, docteur Théâtre du Cyclope Nantes, 5 mai 2024 15:00, Nantes.

2024-05-04

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 7,50 € à 12,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Comédie. Pardonner, le Père Toussaint n’en est plus capable. Comble de l’ironie pour un prêtre, il ne supporte plus de voir ses paroissiens réclamer l’absolution pour les mêmes péchés qu’ils répètent sans cesse. Au bord des crises de nerfs et de foi, il décide, sur les conseils de son « bon curé », de se rendre chez le docteur Léon Piotier. Ce psychiatre, athée, vit lui-même une grave crise conjugale avec son mari Cloud, un comédien qui peine à percer et se sent relégué au second rôle de sa propre vie. Ces deux spécialistes de l’âme humaine, que tout pourrait opposer, sauront-ils trouver le moyen de s’aider l’un et l’autre ? De son côté, Martine, une patiente de Léon et paroissienne du Père Toussaint, pense avoir trouvé une solution au malheur qui empoisonne sa vie : avouer le secret qui pèse sur sa conscience, peu importent les dégâts qu’elle occasionne. Enfin, Igor, « bon du curé » et réfugié politique russe, tente de venir en aide à son bienfaiteur, le père Toussaint, tout en profitant de la misère des paroissiens. Un texte de César Ersac Production : Les Bons Amis Mise en scène : Mathilde Berthier Interprétation : Benjamin Bruneteau, Franck Debos, Nathalie Douaud, César Ersac & Ronan Pageot Durée : 1h30 Tout public à partir de 12 ans Représentations les 4 et 5 mai 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com