Concert – Duo Safavi Cosmopolis Nantes, samedi 4 mai 2024.

Concert programmé dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis. Petite restauration sur place avant et après le concert par le restaurant Koutchoulou.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-04 19:00 – 20:30

Gratuit : non Participation libre Concert programmé dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis. Petite restauration sur place avant et après le concert par le restaurant Koutchoulou.

Panorama de la littérature poétique et musicale persane du Xe siècle à nos jours par Sharam Safavi (chant, setar, tombak) et Mitchka Safavi (chant, piano) S’il y a un art qui incarne la culture perse, c’est bien celui de la poésie. Des poèmes lyriques a l’épopée, la littérature persane est l’une des plus riches du monde, révélant une technique poétique parfaitement maîtrisée. Considérée comme l’une des formes les plus anciennes de la littérature universelle, elle nous apporte un regard étendu sur l’évolution culturelle, politique, sociale et philosophique de l’Iran.

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr