Félinacs – Salon du bien-être animal Carrière (La) Saint-Herblain, dimanche 5 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-05 09:00 – 18:00

Gratuit : non 8 €/10 € par jour11 €/ 15 € pour les 2 jours Billetterie : felinacs.fr

Cet événement incontournable réunira passionnés, propriétaires d’animaux et curieux autour d’une programmation riche et variée, les 4 et 5 mai 2024.Le Salon Félinacs propose une expérience immersive avec une sélection minutieuse de plus de 60 exposants, des conférences animées par des experts renommés, des ateliers interactifs, et la participation d’associations engagées dans le bien-être animal.Dans une approche éthique, le Salon Félinacs prend le parti de ne pas exposer d’animaux, de ne pas autoriser leur vente sur place, ni la présence d’éleveurs. Cela permet de créer un environnement serein et respectueux de nos amis à quatre pattes.L’événement vise à informer les propriétaires actuels et futurs sur la meilleure façon de rendre leurs compagnons heureux au quotidien. Des conseils pratiques sur les soins, les friandises adaptées, les occupations stimulantes et les pratiques plus saines seront partagés, touchant ainsi toutes les dimensions du bien-être animal.Le salon ne se limite pas aux chiens et chats. Il accorde une place spéciale aux nouveaux animaux de compagnie, offrant des informations pertinentes pour ceux qui choisissent des compagnons moins traditionnels.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800