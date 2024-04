Stage de danse et percussion + Repas et Bal Poussière, samedi 4 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-04 10:00 – 23:30

Gratuit : non Stage danse et percussion 25 € le stage de 2 heures. Repas et Bal : 17 € adultes, 10 € enfants Réservation : helloasso.com

Grande journée de solidarité à travers un stage de danse et de percussion africaine au gymnase Malakoff. La soirée, prolongeant les activités de la journée, offrira un repas africain et un bal poussière animé par les rythmes entraînants des percussions africaines, sous la direction de Mohamed Camara, renommé artiste guinéen. L’intégralité des fonds collectés sera reversée au centre socio-culturel Che Nana, contribuant ainsi au rayonnement culturel de la ville de Coyah en Guinée.



0661447768 https://www.facebook.com/yamaayigui