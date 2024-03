La Petite Taiseuse COUP DU MARCHE Indre, samedi 23 mars 2024.

La Petite Taiseuse Cie Madame Fritillaire Samedi 23 mars, 17h00 COUP DU MARCHE Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:45:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:45:00+01:00

Que peuvent bien se raconter cette petite fille qui ne parle à personne et ce drôle de Meunier que le Village n’a jamais croisé ? Et pourquoi les ailes du Moulin se mettent à tourner en plein jour ? C’était un drôle d’été. Et le Vent, qui savait tout, n’avait pas dit son dernier mot.

Un spectacle à la croisée du conte, du théâtre et des arts visuels, qui nous invite à mieux comprendre nos émotions et peut-être même à les libérer.

COUP DU MARCHE 7 Pl. Jean Ligonday, 44610 Indre Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Théâtre et art visuel