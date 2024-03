Compétition de Golf Complexe de la Vigne Mesquer, samedi 27 avril 2024.

Compétition de Golf Formule de jeu en stroke play sur 18 trous en individuel. NB : en cas de fortes pluies ou d’orage la compétition peut être annulée. 27 avril – 29 juin, les samedis Complexe de la Vigne Inscription: 5

Formule de jeu en stroke play sur 18 trous en individuel.

NB : en cas de fortes pluies ou d’orage la compétition peut être annulée.

Complexe de la Vigne Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire

