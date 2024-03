Hors cadre – Festival Street Art Place du marché 44420 La turballe La turballe, samedi 27 avril 2024.

Hors cadre – Festival Street Art La Ville de La Turballe invite 5 street-artistes à venir créer le temps d’un week end. Au programme : rencontre avec les artistes, espace de création libre ouvert à tous, rallye photo, ateliers… 27 et 28 avril Place du marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

La Ville de La Turballe invite 5 street-artistes à venir créer le temps d’un week end.

Au programme : rencontre avec les artistes, espace de création libre ouvert à tous, rallye photo, ateliers…

Place du marché 44420 La turballe Place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/hors-cadre-festival-street-art-la-turballe.html »}]

Y|MAIRIELATURBALLE|HORSCADREFESTIVALSTREETART