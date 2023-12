Visite Enquête – Les épreuves de Teotihuacan Micro-Folie Le pouliguen, 27 avril 2024, Le pouliguen.

Avec la bibliothèque municipale du Pouliguen

Plongez au coeur des civilisations mésoaméricaines et affrontez d’autres équipes dans cette nouvelle visite-enquête ! Les dieux seront-ils de votre côté ?

Sur réservation uniquement au 07.64.47.36.10 ou à info@culture-en-folie.org.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:30:00+02:00

