Sortie botanique à Porzh er Ster – Pays de la Loire Grandeur Nature Piriac-sur-mer Piriac-sur-Mer, samedi 27 avril 2024.

Sortie botanique à Porzh er Ster – Pays de la Loire Grandeur Nature Venez découvrir la crique de Porzh er Ster, son histoire, ses particularités et la flore qui s’y développe. Samedi 27 avril, 10h00 Piriac-sur-mer Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T11:30:00+02:00

Venez découvrir la crique de Porzh er Ster, son histoire, ses particularités et la flore qui s’y développe. Sur les falaises littorales atlantiques se cache une fougère bien rare. Et sur la dune, les plantes se sont adaptées à ce milieu très particulier. Nous verrons la richesse de cette flore et la nécessité de la préserver face à des pressions particulièrement présentes. Mieux connaître notre littoral pour mieux le protéger.

Public adulte (avec un intérêt pour la botanique) – Sortie pédestre – 1h15

Prévoir des chaussures de sport ou de marche.

Financement : Mairie de Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-mer 44420 Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com/events »}]

littoral migrateur

CPIE Loire Océane